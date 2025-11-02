La Plata: ponen en valor más de 8 mil fachadas, persianas y mobiliario

Se lleva adelante enla

A través del programa “Ciudad Limpia”, en los últimos días la Municipalidad intervino 52 espacios con tareas de limpieza y pintura y restauró la fachada del Hospital Español, ubicado en calle 9 entre 35 y 36, así como postes y luminarias de la zona.

También se trabajó sobre postes y luminarias en avenida 44 desde 131 hasta el cruce de Etcheverry (ruta 2), en Camino Centenario de 520 a 460 y en calle 3 entre 59 y 60, y se retiró cartelería de diagonal 80 esquina 3 y de avenida 32 entre 6 y 7.

En paralelo, equipos del programa realizan tareas de mantenimiento y reposición de señalética en avenidas clave, como 44, 520, Circunvalación, Camino Centenario y Camino General Belgrano.

Desde su inicio, en agosto de 2024, hasta la fecha, “Ciudad Limpia” realizó un total de 8.008 intervenciones. (DIB)