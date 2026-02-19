Olavarrienses en Liga Argentina: sexto triunfo seguido para el “Depo” | Infoeme
Olavarrienses en Liga Argentina: sexto triunfo seguido para el “Depo”

Deportivo Viedma sumó un nuevo festejo en la Liga Argentina y sumó su sexto triunfo consecutivo.

Foto: Ordoqui PH

En una nueva presentación en la Conferencia Sur de la segunda categoría del básquet nacional, Deportivo Viedma sumó su sexta conquista seguida.

 

En la noche del miércoles, Deportivo Viedma se hizo fuerte en la ruta y derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 88 a 78, con una gran efectividad en triples en el primer tiempo. 

 

El elenco de Bogliacino que tuvo a Jeffrey Merchant aportando 11 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias en 26:20 minutos llegó a seis triunfos en fila y le propinó apenas la segunda derrota de la temporada al Lobo en su estadio.

 

