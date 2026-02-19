Torneo Interligas: arranca el año para los equipos locales

La competencia regional organizada en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida se dispone a dar inicio a su quinta temporada y en la previa, se dieron a conocer precisiones.
El certamen que reúne a 32 equipos y se disputará en el formato sistema de todos contra todos a una rueda dentro de cada zona, más nueve fechas de interzonales tendrá su primera fecha el venidero fin de semana.
Los cotejos marcarán el inicio de la temporada para todos los equipos olavarrienses, menos Racing que postergó su duelo debido a su participación en el Torneo Regional Amateur.
La programación:
Zona A:
Sábado:
15:30 hs.: Independiente de Bolívar - Espigas
20:00 hs.: Balonpié de Bolívar - Alumni Azuleño
Domingo:
17:00 hs.: Cemento Armado de Azul - Colonias y Cerros
16:00 hs.: Boca de Azul - Loma Negra
Zona B:
Domingo:
18:15 hs.: Atlético Hinojo - Barracas de La Madrid
17:00 hs.: Jorge Newbery de Laprida - Juventud de Laprida
20:30 hs.: Sp. Piazza de Azul - Vélez de Azul
Zona C:
Sábado:
17:00 hs.: Casariego - Club Atlético Urdampilleta
Domingo:
19:00 hs.: Ferro - Lilán de Laprida
17:00 hs.: Ingeniero J. Newbery de La Madrid - Sierra Chica
17:30 hs.: El Fortín - Bancario de Daireaux
Zona D:
Domingo:
16:00 hs.: Platense de Laprida - Dep. Pirovano
14:30 hs.: Municipales - Racing de La Madrid
18:00 hs.: Embajadores - Estudiantes
17:00 hs.: Bull Dog - Empleados de Bolívar