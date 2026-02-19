Torneo Interligas: arranca el año para los equipos locales

La competencia regional organizada en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida se dispone a dar inicio a su quinta temporada y en la previa, se dieron a conocer precisiones.

El certamen que reúne a 32 equipos y se disputará en el formato sistema de todos contra todos a una rueda dentro de cada zona, más nueve fechas de interzonales tendrá su primera fecha el venidero fin de semana.

Los cotejos marcarán el inicio de la temporada para todos los equipos olavarrienses, menos Racing que postergó su duelo debido a su participación en el Torneo Regional Amateur.

La programación:

Zona A:

Sábado:

15:30 hs.: Independiente de Bolívar - Espigas

20:00 hs.: Balonpié de Bolívar - Alumni Azuleño

Domingo:

17:00 hs.: Cemento Armado de Azul - Colonias y Cerros

16:00 hs.: Boca de Azul - Loma Negra

Zona B:

Domingo:

18:15 hs.: Atlético Hinojo - Barracas de La Madrid

17:00 hs.: Jorge Newbery de Laprida - Juventud de Laprida

20:30 hs.: Sp. Piazza de Azul - Vélez de Azul

Zona C:

Sábado:

17:00 hs.: Casariego - Club Atlético Urdampilleta

Domingo:

19:00 hs.: Ferro - Lilán de Laprida

17:00 hs.: Ingeniero J. Newbery de La Madrid - Sierra Chica

17:30 hs.: El Fortín - Bancario de Daireaux

Zona D:

Domingo:

16:00 hs.: Platense de Laprida - Dep. Pirovano

14:30 hs.: Municipales - Racing de La Madrid

18:00 hs.: Embajadores - Estudiantes

17:00 hs.: Bull Dog - Empleados de Bolívar