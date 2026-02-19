Torneo Interligas: arranca el año para los equipos locales | Infoeme
Jueves 19 de Febrero 2026 - 22:50hs
19°
Jueves 19 de Febrero 2026 - 22:50hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Unión Deportiva Regional
 - 19 de Febrero de 2026 | 20:46

Torneo Interligas: arranca el año para los equipos locales

El Torneo Unión Regional Deportiva dará inicio el venidero domingo y se confirmaron los horarios para el estreno de los equipos olavarrienses. 

La competencia regional organizada en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida se dispone a dar inicio a su quinta temporada y en la previa, se dieron a conocer precisiones.

 

El certamen que reúne a 32 equipos y se disputará en el formato sistema de todos contra todos a una rueda dentro de cada zona, más nueve fechas de interzonales tendrá su primera fecha el venidero fin de semana.

 

Los cotejos marcarán el inicio de la temporada para todos los equipos olavarrienses, menos Racing que postergó su duelo debido a su participación en el Torneo Regional Amateur.

 

La programación:

Zona A:

Sábado:

15:30 hs.: Independiente de Bolívar - Espigas 

20:00 hs.: Balonpié de Bolívar - Alumni Azuleño

Domingo:

17:00 hs.: Cemento Armado de Azul - Colonias y Cerros 

16:00 hs.: Boca de Azul - Loma Negra 

 

Zona B: 

Domingo:

18:15 hs.: Atlético Hinojo - Barracas de La Madrid

17:00 hs.: Jorge Newbery de Laprida - Juventud de Laprida 

20:30 hs.: Sp. Piazza de Azul - Vélez de Azul 

 

Zona C:

Sábado: 

17:00 hs.: Casariego - Club Atlético Urdampilleta

Domingo:

19:00 hs.: Ferro - Lilán de Laprida 

17:00 hs.: Ingeniero J. Newbery de La Madrid - Sierra Chica

17:30 hs.: El Fortín - Bancario de Daireaux 

 

Zona D: 

Domingo:

16:00 hs.: Platense de Laprida - Dep. Pirovano

14:30 hs.: Municipales - Racing de La Madrid 

18:00 hs.: Embajadores - Estudiantes 

17:00 hs.: Bull Dog - Empleados de Bolívar 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME