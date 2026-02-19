Tres oferentes para la concreción de distintas obras en la Escuela Primaria N° 11 de Hinojo

El Municipio de Olavarría ratifica su compromiso con la educación pública, fortaleciendo la infraestructura escolar en distintos establecimientos de todo el Partido. En ese marco, en la mañana de este jueves se concretó el acto público de apertura de cotizaciones para la concreción de importantes obras en la Escuela Primaria N° 11 de Hinojo.

La actividad se desarrolló en la Dirección de Licitaciones, ubicada en el Palacio Municipal, a las 10 horas, enmarcada en la Licitación Privada 04/2026, que contempla la construcción de cocina, baño para personas con discapacidad y diversos arreglos en el techo del inmueble ubicado sobre Álvarez y Pierris, en la mencionada localidad.

En la ocasión se dio apertura a las siguientes cotizaciones:

_ Proponente N° 1: Castelli Jonatan Gabriel, que cotizó la suma de $106.701.945

_ Proponente N° 2: Vilmey ARG SA, que cotizó la suma de $ 90.500.000

_ Proponente N° 3: Visan Ingeniería, que cotizó la suma de $ 81.274.913,02

La obra contempla la construcción de más de 50 metros cuadrados que serán destinados para cocina, depósito y baño para personas con discapacidad. A la par, se realizarán arreglos sobre cielorrasos, colocación de membranas y arreglo de filtraciones sobre el sector del Salón de Usos Múltiples.

Vale destacar, a la par, que el plan de obras incluye también diversos trabajos en materia de mantenimiento y puesta en valor del establecimiento.