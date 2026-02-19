El próximo lunes aumentará el precio del kilo de pan en Olavarría | Infoeme
Jueves 19 de Febrero 2026 - 18:32hs
30°
Jueves 19 de Febrero 2026 - 18:32hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  comunidad
 - 19 de Febrero de 2026 | 16:26

El próximo lunes aumentará el precio del kilo de pan en Olavarría

El CIPO anunció que a partir del próximo lunes habrá un incremento en el precio del pan y sus derivados, "luego de 4 meses desde el último aumento.Esto es debido a la suba en algunos insumos y servicios tales como harinas ,luz,combustible y un ajuste del 9% en paritarias", explicaron en un comunicado.

En ese sentido, argumentaron: "como es sabido las ventas no son buenas y estos incrementos no son agradables para nadie pero son necesarios para cubrir el aumento de algunos costos que tuvieron variación en el lapso de estos 4 meses".

El pan quedará en el orden de $3200 y $3600 dependiendo cada panadería, facturas entre $7000 y $8000 y los sándwiches de miga $18000.

Cabe agregar que la última suba se había incrementado en octubre de 2025.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME