El próximo lunes aumentará el precio del kilo de pan en Olavarría

El CIPO anunció que a partir del próximo lunes habrá un incremento en el precio del pan y sus derivados, "luego de 4 meses desde el último aumento.Esto es debido a la suba en algunos insumos y servicios tales como harinas ,luz,combustible y un ajuste del 9% en paritarias", explicaron en un comunicado.

En ese sentido, argumentaron: "como es sabido las ventas no son buenas y estos incrementos no son agradables para nadie pero son necesarios para cubrir el aumento de algunos costos que tuvieron variación en el lapso de estos 4 meses".

El pan quedará en el orden de $3200 y $3600 dependiendo cada panadería, facturas entre $7000 y $8000 y los sándwiches de miga $18000.

Cabe agregar que la última suba se había incrementado en octubre de 2025.