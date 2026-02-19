El Gobierno calificó al paro de "extorsivo" y criticó al dueño de Fate por el cierre

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó este jueves de “extorsivo” al paro de 24 horas que lleva adelante la CGT, dijo que el acatamiento es “perverso” porque sin transporte la gente no puede llegar a sus puestos de trabajo y apuntó contra el dueño de Fate por cerrar la planta en pleno debate sobre la reforma laboral.

Según dijo Adorni, "no hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”. Y al cargar contra los gremialistas, dijo que “la gente los odia” y por eso “tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador".

El funcionario también se refirió al fuerte acatamiento que tiene la medida de fuerza, sobre todo en las grandes ciudades donde muchos trabajadores se movilizan con transporte público. "Acá el problema es cómo le explican a un trabajador por qué no lo dejan llegar a su lugar de trabajo. El acatamiento al paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo", dijo.

El ministro coordinador hizo una comparación con el anterior gobierno y, en declaracionesa La Casa Streaming, enfatizó que "con Alberto Fernández tenías 200% de inflación, 60% de pobres, un país devastado y no había paros. Evidentemente las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles".

Además, Adorni apuntó contra la CGT: "Hay gente que representa a los trabajadores y que hoy no los deja ir a laburar". En cuanto a las conversaciones cruzadas con este sector, aseguró que hay momentos en los que "el diálogo se corta" y que "esta gente lo único que quiere es hacerle daño a la Argentina".

Con respecto a las pérdidas económicas que produce este paro general, el jefe de Gabinete habló de una cifra aproximada a los 600 millones de dólares. "Es una pena que haya gente que tenga la potestad de decidir sobre la vida del otro", remarcó.

La jornada arrancó con algunos focos de tensión por sectores de izquierda y manifestantes que se desmarcaron de la CGT -que llamó a un paro sin movilización- y decidieron salir a la calle. Algunos de los trabajadores despedidos de la planta de Fate cortaron por unos minutos la Panamericana, mientras que otros grupos interrumpieron los accesos a la ciudad de Buenos Aires con bloqueos en el Puente Pueyrredón y en Puente La Noria. En todos los casos intervinieron fuerzas federales.

Reforma laboral y cierre de Fate

Por otro lado, Adorni también dio su opinión sobre el cierre de Fate, la fábrica de neumáticos de Javier Madanes Quintanilla que dejó en la calle a 920 trabajadores. "Al argentino no podés obligarlo a pagar las cosas tres veces más de lo que valen para que una empresa sobreviva; esa era la lógica de una vieja Argentina que hoy ya no existe más", sostuvo.

Sin embargo, apunto contra el empresario al asegurar que le resultó llamativo que la decisión se haya tomado un día antes del debate en Diputados por la reforma laboral. "No se entiende que cierra la empresa un día antes del tratamiento de la reforma laboral", sostuvo y dejó entrever que tiene vinculaciones políticas con el anterior gobierno.

"El caos de Fate tiene origen que vieja Argentina que no existe más, los empresarios prebendarios que cazaban en el zoológico. Cuando ganaste, no decías nada; pero tampoco invertías ni te modernizabas", dijo Adorni y agregó: "Al que no le interesan los empleados es a los empresarios prebendarios".

"La única manera que tenían de sobrevivir era cazar en el zoológico. De hecho, a este empresario lo tenés defendiendo el cepo cambiario, no quiere tener competencia. Nos condena a los argentinos a pagar 2 o 3 veces más de lo que valen las cosas". Y apuntó que lo que plantea el Gobierno es "un cambio de modelo".

"Entendemos que incluso empresarios no lleguen a comprender lo que está pasando. Se terminó la remarcación de precios, esto de aumentar el margen 300% para cubrirte. Hoy vas a tener que vender con 3 % de margen", señaló.

Adorni, en tanto, negó tener el dato sobre la pérdida de más de 65.000 puestos de trabajo en la industria a raíz de la recesión y la apertura de importaciones. De todas maneras, insistió con que, de ser cierto, "esa mano de obra no va a quedar en la calle. Vas a tener un montón de rubros, industrias, comercios que se van a tener que reconvertir porque no van a poder seguir vendiendo televisores blanco y negro cuando afuera venden a color". (DIB)