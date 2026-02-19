Básquet local: triunfos de San Martín y Ferro en el Torneo de Verano | Infoeme
Viernes 20 de Febrero 2026 - 0:39hs
12°
Viernes 20 de Febrero 2026 - 0:39hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Local
 - 19 de Febrero de 2026 | 23:54

Básquet local: triunfos de San Martín y Ferro en el Torneo de Verano

En la noche de este jueves se completó una nueva fecha del Torneo de Verano para la Primera División. Ganaron San Martín y Ferro.

El certamen veraniego organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo su 2° fecha en el gimnasio de Ferro.

 

Dos nuevos partidos le dieron continuidad a la competencia veraniega y en el De la Vega, hubo triunfo de San Martín en su primer partido al derrotar al juvenil equipo de Pueblo Nuevo.

 

Cerrando la jornada, la victoria fue para Ferro que sumó su segundo triunfo ante su gente al derrotar a Pueblo Nuevo "A".

 

 

En la jornada del viernes, dará comienzo la Zona B en Azul.

 

Los resultados:

Pueblo Nuevo “B” 62 – 91 San Martín

Ferro 85 – 68 Pueblo Nuevo “A”

 

Fuente: prensa ABO

 

