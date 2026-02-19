Programa GIRO: continúa la reubicación de Ecopuntos

El Municipio de Olavarría, a través del área de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informó que continúan los trabajos de reubicación de Ecopuntos en distintos sectores de la ciudad, en el marco de las políticas orientadas al cuidado del ambiente y a una correcta separación de los residuos.

Dicho proceso se desarrolla de manera gradual y por etapas, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado de las acciones. De manera paralela, se está realizando el nuevo plotteo de la totalidad de los contenedores, con un diseño actualizado.

Se recuerda que el motivo de esta reubicación responde a que una gran parte de los contenedores se encuentran actualmente en barrios o zonas que ya cuentan con el servicio de recolección diferenciada del programa GIRO. En este sentido, algunos Ecopuntos serán trasladados a sectores de la ciudad que aún no disponen de este servicio, mientras que otros permanecerán en su ubicación actual por tratarse de puntos estratégicos de alta circulación, lo que garantiza su correcto funcionamiento.

En una primera instancia se realiza el movimiento de los Ecopuntos de mayor capacidad, que son los contenedores de tres compartimientos donde se pueden disponer los siguientes materiales reciclables: papel y cartón, botellas plásticas, botellas de vidrio, latas y envases de aluminio, conservas y envases de tetrabrik.

Los Ecopuntos que mantienen su ubicación actual son:

Parque “Helios Eseverri”

Parque Mitre (Necochea y Brown)

Barrio CECO II, sobre Av. Trabajadores (frente al barrio Jardín)

En tanto, las nuevas ubicaciones de Ecopuntos serán:

Parque Sur (sobre Av. Avellaneda)

Zona Facultad (sobre Av. Del Valle)

Casa del Bicentenario (sobre calle Cerrito)

Junín y Av. Pueyrredón

Cabe destacar que la reubicación de los Ecopuntos en estas zonas está acompañada por un trabajo en territorio a cargo de las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra. Estas acciones tendrán como objetivo informar y sensibilizar a vecinos y vecinas sobre la correcta utilización de los contenedores, los materiales que pueden disponerse y la importancia de la separación en origen, fortaleciendo las políticas de reciclaje y gestión integral de residuos.

En una segunda etapa se avanzará con los Ecopuntos de menor capacidad, anteriormente denominados Puntos Verdes, que contarán con un nuevo plotteo. A partir de su reubicación, en estos contenedores se podrán disponer los mismos materiales que en los Ecopuntos de mayor tamaño, motivo por el cual se unifica su denominación. Se podrá depositar papel y cartón, botellas plásticas y de vidrio, latas y envases de aluminio, conservas y envases de tetrabrik. Durante las próximas semanas se informarán oportunamente las nuevas ubicaciones de estos dispositivos.

Por último, se recuerda a la comunidad que los residuos deben depositarse dentro del contenedor. No está permitido arrojar residuos fuera de los mismos. Depositar basura en la vía pública representa una infracción a la Ordenanza Municipal N° 195/84 y puede ser sancionada con multas.