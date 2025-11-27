“Finde” de títulos para el hockey “Bataraz” | Infoeme
Jueves 27 de Noviembre 2025 - 23:18hs
17°
Jueves 27 de Noviembre 2025 - 23:18hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Hockey
 - 27 de Noviembre de 2025 | 21:31

“Finde” de títulos para el hockey “Bataraz”

Se acerca el fin de la temporada competitiva y el pasado fin de semana fue de definiciones para el hockey del Club Estudiantes. Hubo títulos para las dos Sub19 y Sub16 caballeros además del subcampeonato en Primera Masculino.

El hockey “Bataraz” empieza a cerrar el año que organiza la Federación Tandilense de Hockey y fue con tres títulos y un subcampeonato.

 

El primer festejo del fin de semana llegó por la categoría Sub19 Femenina que se consagró en Tandil. Fue tras vencer a Los Cardos en la definición por penales luego de la igualdad 2 a 2.

 

En la tanda de shootouts, el “Bataraz” convirtió sus tres ejecuciones a través de Martina Terrasanta, Elena Arcumano y Victoria Meira, mientras que la arquera Lara Ramírez se lució y detuvo los tres intentos rivales para sellar el 3 a 0.

 

La final dejó además dos reconocimientos individuales para Victoria Meira que fue distinguida como goleadora y mejor jugadora del torneo.

 

 

Por otro lado, Los Cardos recibió la definición de las categorías Sub16 y Sub19 Caballeros donde nuevamente fue con victorias para el “Bataraz”.

 

En Sub16 Caballeros, Estudiantes venció 2–1 a Independiente de Tandil, con goles de Mercedes Olivieri y Francisco Amoroso Alcaza, logrando un triunfo sólido que selló una campaña destacada.

 

En Sub19 Caballeros, Estudiantes igualó 1–1 ante MDQ 06 con tanto de Francisco Amoroso Alcaza y en la definición por shootouts, el “albinegro” se impuso 4–3 para consagrarse campeón, con conversiones de Jordi Brown (2) y Adriano Quintana (2).

 

Además, la Federación Tandilense de Hockey entregó distinciones a Victoria Meira como goleadora de la categoría y Dante Masuzzo, reconocido como mejor arquero, distinción que compartió con Genaro Rafaniello (MDQ 06) y Bautista Canale (Independiente).

 

Por último, el equipo de Primera Caballeros del Club Atlético Estudiantes alcanzó el subcampeonato del Torneo tras disputar la final en las instalaciones del Club Uncas de Tandil y caer ante el local por 2 a 1. Claudio Alcaza convirtió el gol y el arquero Juan Cruz Rodríguez recibió la distinción como Mejor Arquero del torneo.

 

Fuente: prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME