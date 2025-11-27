“Finde” de títulos para el hockey “Bataraz”

El hockey “Bataraz” empieza a cerrar el año que organiza la Federación Tandilense de Hockey y fue con tres títulos y un subcampeonato.

El primer festejo del fin de semana llegó por la categoría Sub19 Femenina que se consagró en Tandil. Fue tras vencer a Los Cardos en la definición por penales luego de la igualdad 2 a 2.

En la tanda de shootouts, el “Bataraz” convirtió sus tres ejecuciones a través de Martina Terrasanta, Elena Arcumano y Victoria Meira, mientras que la arquera Lara Ramírez se lució y detuvo los tres intentos rivales para sellar el 3 a 0.

La final dejó además dos reconocimientos individuales para Victoria Meira que fue distinguida como goleadora y mejor jugadora del torneo.

Por otro lado, Los Cardos recibió la definición de las categorías Sub16 y Sub19 Caballeros donde nuevamente fue con victorias para el “Bataraz”.

En Sub16 Caballeros, Estudiantes venció 2–1 a Independiente de Tandil, con goles de Mercedes Olivieri y Francisco Amoroso Alcaza, logrando un triunfo sólido que selló una campaña destacada.

En Sub19 Caballeros, Estudiantes igualó 1–1 ante MDQ 06 con tanto de Francisco Amoroso Alcaza y en la definición por shootouts, el “albinegro” se impuso 4–3 para consagrarse campeón, con conversiones de Jordi Brown (2) y Adriano Quintana (2).

Además, la Federación Tandilense de Hockey entregó distinciones a Victoria Meira como goleadora de la categoría y Dante Masuzzo, reconocido como mejor arquero, distinción que compartió con Genaro Rafaniello (MDQ 06) y Bautista Canale (Independiente).

Por último, el equipo de Primera Caballeros del Club Atlético Estudiantes alcanzó el subcampeonato del Torneo tras disputar la final en las instalaciones del Club Uncas de Tandil y caer ante el local por 2 a 1. Claudio Alcaza convirtió el gol y el arquero Juan Cruz Rodríguez recibió la distinción como Mejor Arquero del torneo.

Fuente: prensa CAE