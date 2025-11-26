Coopelectric llevará a cabo un nuevo sorteo con los adheridos a la factura digital

En el marco del Año Internacional de las Cooperativas y con la mirada puesta en el cuidado del medio ambiente, el 28 de noviembre Coopelectric realizará un nuevo sorteo mensual para los adheridos a la Factura Digital de los Servicios Eléctrico y Sanitario.

Los premios consistirán en órdenes de compra por $150.000 a utilizar en las sucursales de la Cooperativa Obrera. Se realizarán dos sorteos: uno para quienes ya se encuentran adheridos, y otro para los adheridos después del 25/08/25 (fecha en que se inició la nueva campaña de adhesión).

Para participar, los asociados pueden registrarse en la Oficina Virtual de Coopelectric (www.coopelectric.com.ar) y desde allí seleccionar el submenú “Suministro” para adherir cada uno de ellos a la factura digital. De esta manera, dejarán de recibir en su domicilio postal la factura en formato papel, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente.

Para quienes ya están registrados en la Oficina Virtual, es más sencillo. Sólo deben ingresar a la Oficina Virtual con su usuario y contraseña, y desde el Submenú “Suministros”, clickear para realizar la adhesión”.