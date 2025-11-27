Ciclismo: medallas olavarrienses en el Campeonato Argentino | Infoeme
Jueves 27 de Noviembre 2025
 deportes
 Ciclismo
 27 de Noviembre de 2025

Ciclismo: medallas olavarrienses en el Campeonato Argentino

El pasado fin de semana se completó una nueva edición del Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Élite y Sub23 y Olavarría se destacó con sus cinco representantes.

Olavarría dijo presente en Mar del Plata con cinco ciclistas y se destacó en el Campeonato Argentino organizado por la Asociación Ciclista Regional Mar y Sierras y fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

 

Charo y Ludmila Posse, Nehuén Erripa, Teho Sequeira y Matías Murillo integraron la delegación local que se presentó, con gran suceso, en el Velódromo Julio Polet de Mar del Plata.

 

Los resultados:

Nehuén Erripa: 3° en Persecución Individual Élite y 3° en Omnium Élite

Matías Murillo: 4º en la final de Keirin Élite, 3º en KM Sub23 y 8º en KM Élite

Theo Sequeira: 5º en Eliminación Varones Élite y 13º en Vueltas Puntuables Élite

Charo Posse: 5° en Vueltas Puntuables y 5° en el KM Élite

 

