La última fecha del Torneo Regional Amateur, con debut local

Loma Negra recibirá a Embajadores en el último duelo de Fase de Grupos que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A y será con el debut de un árbitro olavarriene.

Julián Figueroa tendrá su estreno como árbitro principal en el duelo entre Loma Negra y Embajadores que tendrá lugar el domingo desde las 17:00 en el estadio de Villa Alfredo Fortabat. El representante de la Asociación de Árbitros de Olavarría estará acompañado por Gonzalo Moreno y Franco Rojas.

Sin embargo, las acciones comenzarán el viernes, cuando Ferro visite a Balonpié en Bolívar desde las 19:30. Manuel Ornek con Alex García y Matías Ledesma, todos de Saladillo serán los “hombres de negro” de la tarde-noche.

El domingo, en simultáneo y desde las 18:00, se definirá la Zona 5. Racing recibirá a Argentino de 25 de Mayo en el Buglione Martinese y Estudiantes visitará a Sportivo en 25 de Mayo.

En el estadio local, la terna será tandilense y estará encabezada por Lautaro Paletta con Fernando Zabalza y Camila Romero y en 25 de Mayo, el árbitro será Gonzalo Teijeiro con Pablo Corsini y Matías Anitua, oriundos todos de Chivilcoy.

Por último, Valentín Pompei con Emiliano Peralta y Jerónimo Navas serán los encargados de impartir justicia en el duelo entre Huracán Ciclista de Tres Arroyos y Grupo Universitario de Tandil el sábado desde las 20:30.