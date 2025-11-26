La última fecha del Torneo Regional Amateur, con debut local | Infoeme
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 20:50hs
23°
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 20:50hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 26 de Noviembre de 2025 | 20:31

La última fecha del Torneo Regional Amateur, con debut local

Julián Figueroa debutará el venidero domingo en el duelo de locales que marcará el final de la Fase de Grupos del Torneo Regional Amateur.

Loma Negra recibirá a Embajadores en el último duelo de Fase de Grupos que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A y será con el debut de un árbitro olavarriene.

 

Julián Figueroa tendrá su estreno como árbitro principal en el duelo entre Loma Negra y Embajadores que tendrá lugar el domingo desde las 17:00 en el estadio de Villa Alfredo Fortabat. El representante de la Asociación de Árbitros de Olavarría estará acompañado por Gonzalo Moreno y Franco Rojas.

 

Sin embargo, las acciones comenzarán el viernes, cuando Ferro visite a Balonpié en Bolívar desde las 19:30. Manuel Ornek con Alex García y Matías Ledesma, todos de Saladillo serán los “hombres de negro” de la tarde-noche.

 

El domingo, en simultáneo y desde las 18:00, se definirá la Zona 5. Racing recibirá a Argentino de 25 de Mayo en el Buglione Martinese y Estudiantes visitará a Sportivo en 25 de Mayo.

 

En el estadio local, la terna será tandilense y estará encabezada por Lautaro Paletta con Fernando Zabalza y Camila Romero y en 25 de Mayo, el árbitro será Gonzalo Teijeiro con Pablo Corsini y Matías Anitua, oriundos todos de Chivilcoy.

 

Por último, Valentín Pompei con Emiliano Peralta y Jerónimo Navas serán los encargados de impartir justicia en el duelo entre Huracán Ciclista de Tres Arroyos y Grupo Universitario de Tandil el sábado desde las 20:30.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME