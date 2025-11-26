Últimos días para la inscripción a Jardines Maternales Municipales

La Dirección de Niñeces y Adolescencias, dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, recordó que este viernes 28 de noviembre finaliza la inscripción para los Jardines Maternales Municipales, en las salas de lactantes/bebés, deambuladores y 2 años.
Los jardines maternales municipales son espacios de formación y cuidado de niños y niñas desde 45 días hasta 3 años, que desarrollan actividades ininterrumpidamente durante todo el año, adaptando las propuestas educativas mediante el desarrollo de talleres, estímulos deportivos y recreativos, y abordaje integral. Están distribuidos por diferentes barrios de la ciudad, a través de doce sedes territoriales incluyendo las localidades serranas.
Para proceder a la inscripción, aquellas personas interesadas deberán completar el siguiente link o bien podrán acercarse a cada sede institucional a rellenar la planilla de solicitud.
Posteriormente se convocará a las familias a una entrevista y se evaluarán las vacantes, siendo debidamente comunicadas entre el 15 y 19 de diciembre.
Por consultas pueden enviar un mail a dirninecesyadolescencias@olavarria.gov.ar o bien comunicarse al teléfono 411041/411042.
Jardines Maternales Municipales
- Lucerito: Av. Pringles y Giovanelli.
- Principito: Chiclana 4500.
- Colores: Cayrú Maipú 1266 (Sierra Chica).
- Arco Iris:Fal y Beruti.
- Los Niños Primero: Dorrego 6105.
- Gotitas de Rocío: San Martín 1732 (Sierras Bayas).
- Papa Francisco: Collinet 1642.
- Piruetas: B. Houssay y 12 Bis S/N – Bº F. Quiroga II- (CIC).
- Hornerito: Mendoza 1954.
- Rayito de Sol: Tacuarí 3661.
- Rincón Feliz: Alberdi y Trabajadores.
- Mi Casita: Alberdi 2555.
- La Lomita: Yrigoyen 1195 (Loma Negra).