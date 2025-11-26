Últimos días para la inscripción a Jardines Maternales Municipales

La Dirección de Niñeces y Adolescencias, dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, recordó que este viernes 28 de noviembre finaliza la inscripción para los Jardines Maternales Municipales, en las salas de lactantes/bebés, deambuladores y 2 años.

Los jardines maternales municipales son espacios de formación y cuidado de niños y niñas desde 45 días hasta 3 años, que desarrollan actividades ininterrumpidamente durante todo el año, adaptando las propuestas educativas mediante el desarrollo de talleres, estímulos deportivos y recreativos, y abordaje integral. Están distribuidos por diferentes barrios de la ciudad, a través de doce sedes territoriales incluyendo las localidades serranas.

Para proceder a la inscripción, aquellas personas interesadas deberán completar el siguiente link o bien podrán acercarse a cada sede institucional a rellenar la planilla de solicitud.

Posteriormente se convocará a las familias a una entrevista y se evaluarán las vacantes, siendo debidamente comunicadas entre el 15 y 19 de diciembre.

Por consultas pueden enviar un mail a dirninecesyadolescencias@olavarria.gov.ar o bien comunicarse al teléfono 411041/411042.

Jardines Maternales Municipales