Últimos días para la inscripción a Jardines Maternales Municipales | Infoeme
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 15:31hs
11°
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 15:31hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 26 de Noviembre de 2025 | 14:02

Últimos días para la inscripción a Jardines Maternales Municipales

Este viernes 28 de noviembre finaliza la inscripción para los Jardines Maternales Municipales, en las salas de lactantes/bebés, deambuladores y 2 años.

La Dirección de Niñeces y Adolescencias, dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, recordó que este viernes 28 de noviembre finaliza la inscripción para los Jardines Maternales Municipales, en las salas de lactantes/bebés, deambuladores y 2 años.

Los jardines maternales municipales son espacios de formación y cuidado de niños y niñas desde 45 días hasta 3 años, que desarrollan actividades ininterrumpidamente durante todo el año, adaptando las propuestas educativas mediante el desarrollo de talleres, estímulos deportivos y recreativos, y abordaje integral. Están distribuidos por diferentes barrios de la ciudad, a través de doce sedes territoriales incluyendo las localidades serranas.

Para proceder a la inscripción, aquellas personas interesadas deberán completar el siguiente link o bien podrán acercarse a cada sede institucional a rellenar la planilla de solicitud.

Posteriormente  se convocará a las familias a una entrevista y se evaluarán las vacantes, siendo debidamente comunicadas entre el 15 y 19 de diciembre.

Por consultas pueden enviar un mail a dirninecesyadolescencias@olavarria.gov.ar o bien comunicarse al teléfono 411041/411042.

 

Jardines Maternales Municipales

  • Lucerito: Av. Pringles y Giovanelli.
  • Principito: Chiclana 4500.
  • Colores: Cayrú Maipú 1266 (Sierra Chica).
  • Arco Iris:Fal y Beruti.
  • Los Niños Primero: Dorrego 6105.
  • Gotitas de Rocío: San Martín 1732 (Sierras Bayas).
  • Papa Francisco: Collinet 1642.
  • Piruetas: B. Houssay y 12 Bis S/N – Bº F. Quiroga II- (CIC).
  • Hornerito: Mendoza 1954.
  • Rayito de Sol: Tacuarí 3661.
  • Rincón Feliz: Alberdi y Trabajadores.
  • Mi Casita: Alberdi 2555.
  • La Lomita: Yrigoyen 1195 (Loma Negra).

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME