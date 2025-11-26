La muestra “3J – 10 años de Ni Una Menos” se expone en el Servicio Territorial Municipal N° 2

La Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad del Municipio de Olavarría informó que la Muestra Documental Itinerante “3J- 10 años de Ni Una Menos” se exhibe en el Servicio Territorial Municipal N° 2, ubicado sobre avenida Alberdi y Coronel Suárez.

Según detallaron, la actividad se enmarca en el “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres”, que se conmemora cada 25 de noviembre.

La muestra documental, que fue presentada el pasado 3 de junio en el Salón Rivadavia, recopila imágenes tomadas por profesionales de la fotografía y personas aficionadas que participaron de la convocatoria realizada desde la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a la Subsecretaría de Cultura y la Subsecretaría de Comunicación del Municipio de Olavarría.

La exhibición se extenderá hasta el 5 de diciembre inclusive, quienes se acerquen a ese espacio municipal podrán apreciar las fotografías de Ailén Suárez, Jorge Arabito, Ximena (Pime) Peralta, Tefa Schegtel Torres, Loana Desanto, Carolina Acquarone y Dante Lartirigoyen.

La muestra tiene como objetivo realizar un ejercicio de activación de memoria, mediante una muestra de fotos que recorra las diez marchas “Ni Una Menos” que se hicieron en Olavarría, que sea itinerante para que llegue a toda la comunidad y recordar que como sociedad podemos transformar la realidad de manera colectiva.