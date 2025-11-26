Mercado Pago suma pagos con PIX para los argentinos que viajen a Brasil | Infoeme
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 15:29hs
11°
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 15:29hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  nacionales
 - 26 de Noviembre de 2025 | 14:06

Mercado Pago suma pagos con PIX para los argentinos que viajen a Brasil

En la previa a las vacaciones de 2026, la opción “Pagar con PIX” se habilitará progresivamente en la app para todos los usuarios.

En lo que se espera será otro verano “explotado” de argentinos en las playas de Brasil, Mercado Pago sumará pagos con PIX, por lo que los argentinos que viajen al vecino país en 2026 podrán pagar con pesos usando la billetera virtual, una de las más populares del país.

Creado por el Banco Central de Brasil, el sistema PIX es el más utilizado en Brasil para pagar en comercios de todo tipo, desde puestos en las playas hasta en locales en shoppings. De hecho, según datos de kamiPay, firma que provee la tecnología a las plataformas para que funcione, los argentinos en el último verano gastaron el equivalente a US$ 8 millones diarios.

Por eso, ahora Mercado Pago se sumará a otras billeteras que ya ofrecen la opción como BeloAstropayLemonCocos Capital y Dolar App, entre otras. "Fácil, seguro y con su saldo en pesos", subrayó la compañía en su cuenta de X. A su vez, la billetera indicó que esta solución "ya empezó a habilitarse de forma progresiva para todos los usuarios".

La nueva funcionalidad permite realizar compras en reales con el saldo en pesos disponible en la cuenta, sin necesidad de llevar efectivo, tarjetas ni realizar cambio de divisas, y con la misma aplicación que utilizan todos los días en la Argentina.

Desde la app, lo único que deberán hacer es escanear un código QR o ingresar una chave PIX (una especie de alias) para completar el pago directamente desde su cuenta. De esta manera, no es necesario usar ahorros en dólares, buscar cajeros automáticos o acudir a las famosas "casas de cambio" para conseguir reales en efectivo. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME