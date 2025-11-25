Volcó un micro que viajaba a un acto de Kicillof: hay dos muertos

Un micro de la empresa Turismo New Bus volcó esta mañana en el kilómetro 325 de la Ruta 2, a la altura de General Pirán, y dejó al menos dos personas muertas y decenas de heridos. La unidad transportaba a 56 vecinos de Moreno, Morón y Ciudadela que viajaban rumbo a un acto del gobernador, Axel Kicillof, en Mar del Plata.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando el micro viajaba hacia la costa atlántica y la justicia investiga las causas por las cuales el vehículo terminó volcado sobre el cantero central de la autovía. En este marco, autoridades de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) confirmaron que las víctimas fatales murieron en el lugar y precisaron que varios pasajeros sufrieron heridas de distinta gravedad.

Frente a este escenario, los equipos de emergencia actuaron desde los primeros minutos con ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de la provincia de Buenos Aires, personal vial de AUBASA y bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal.

Una vez en el lugar, las autoridades intervinientes detectaron que algunas personas habían quedado atrapadas dentro del micro y los rescatistas debieron intervenir para liberarlas. De inmediato quince pasajeros ingresaron al Hospital de Coronel Vidal, mientras que otros heridos fueron trasladados hacia centros de salud de General Pirán y recibieron atención médica en el lugar del vuelco, donde el operativo sanitario continuaba activo.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) también arribó a la zona para asistir en la contención del tránsito, colaborar con la señalización y realizar el test de alcoholemia al conductor como parte del protocolo. Los peritos de la Policía Científica analizaron el estado del vehículo y relevaron información de los testigos para determinar si existió una falla mecánica o una maniobra previa que pudiera haber provocado el vuelco.

Durante las primeras pericias, los agentes involucrados confirmaron que la visibilidad era óptima al momento del siniestro y que no se registraban condiciones climáticas adversas. Además, la investigación del incidente quedó a cargo del fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, Germán Vera Tapia, que sigue de cerca los avances del análisis policial.

Vale precisar que la delegación envuelta en el vuelco, tenía previsto arribar a Mar del Plata para acompañar la agenda del gobernador, que iba a realizar una entrega de patrulleros y participaría del cierre del Encuentro Internacional de Hábitat Popular en la ciudad balnearia. Tras el accidente, Kicillof canceló las actividades de su agenda.

En este contexto, la provincia de Buenos Aires registró en su portal oficial que la unidad de Turismo New Bus mantiene una multa impaga por una infracción de tránsito cometida en mayo de este año, mientras que la sanción venció el pasado 15 de julio pasado y aún figuraba como “pendiente” al momento del accidente.