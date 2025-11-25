Barrio Jardín: Rompió una prohibición de acercamiento por violencia familiar y terminó en la comisaría | Infoeme
Martes 25 de Noviembre 2025
 25 de Noviembre de 2025

Barrio Jardín: Rompió una prohibición de acercamiento por violencia familiar y terminó en la comisaría

Un hombre de 30 años fue aprehendido este lunes por romper una orden de acercamiento para con su ex pareja en el marco de un caso de violencia familiar y de género.

La aprehensión se produjo en el barrio Jardín, cuando a raiz de un llamado al 911 efectivos de CPO arribaron a la vivienda de la víctima, y constataron una Prohibición De Acercamiento tramitada por el Juzgado de Familia N° 2.

El hecho quedó caratulado como "Desobediencia" y el aprehendido terminó alojado en la sede de la Comisaria Segunda, a disposición Juzgado interviniente.

