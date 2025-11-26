Innovación tecnológica y experiencia digital en el servicio de justicia

La Fiscalía General del departamento judicial de Azul informó que trabaja junto a la Procuración en relación a la innovación tecnológica y la experiencia digital con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de justicia en toda la jurisdicción.

Las autoridades de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires explicaron que la idea es identificar problemáticas cotidianas relacionadas con el uso de herramientas tecnológicas y profundizar los procesos de digitalización para optimizar el funcionamiento diario tanto de las fiscalías como de la defensa.

Se destacó que el enfoque actual está puesto en analizar cómo se utilizan los sistemas informáticos disponibles, revisar los recursos existentes y proponer mejoras a partir de las herramientas con las que ya cuentan los distintos departamentos. El trabajo apunta a fortalecer el uso de la tecnología como recurso central para agilizar tareas y resolver dificultades operativas habituales.

Desde la Fiscalía General señalaron que, ante la falta de presupuesto, el desafío es avanzar en propuestas realistas basadas en los medios disponibles y proyectar su implementación en la práctica diaria.

En representación de la Fiscalía General asistieron a dicha capacitación en la localidad de Dolores en el día de ayer el Doctor José Pedro Iturralde Elortegui y el oficial de justicia Ezequiel Nasello de la localidad de Olavarría y de la localidad de Rauch la doctora María Cecilia Abedat.