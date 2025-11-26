Este sábado habrá una fiesta por un nuevo aniversario de la Sociedad Española de Olavarría

Desde la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Olavarría invitan a disfrutar de una Fiesta Española el sábado 6 de diciembre, desde las 21 horas en la sede ubicada en Rivadavia 3038

Esta propuesta artística y cultural está enmarcada en la celebración del 141° aniversario de la institución.

Durante la jornada se presentará el grupo de danza dirigido por la profesora Nancy Pérez, el Estudio de Danzas a cargo de la profesora Gladys Messineo y el grupo de danza folklórica perteneciente a la institución a cargo de la profesora Silvia Todesco.

Asimismo, y como espectáculo musical, estará presente el destacado acordeonista olavarriense Facundo Quiroga quien realizará un repertorio preparado especialmente para la ocasión.

Los interesados en reservar entradas (venta anticipada) podrán hacerlos a los teléfonos: 2284-688289 El costo de la entrada es de $10.000 y habrá servicio de cantina.

La Sociedad Española de Socorros Mutuos fue creada el 6 de diciembre de 1884 y es una entidadque tuvo como objetivo principal brindar asistencia a los connacionales que debían enfrentarse al desarraigo y a un nuevo comienzo en sus vidas. Hoy en día busca sostener y visibilizar la identidad y la cultura española y parte de esto, es la realización de este tipo de eventos que acerca a la comunidad las costumbres de nuestros antepasados.