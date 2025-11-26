Este jueves se lanzará el Programa “Tranqueras Conectadas” | Infoeme
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 18:19hs
29°
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 18:19hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  comunidad
 - 26 de Noviembre de 2025 | 17:24

Este jueves se lanzará el Programa “Tranqueras Conectadas”

La presentación oficial será en el Salón Rivadavia, desde las 19 horas. Se realizará una charla informativa y la entrega de las primeras chapas georreferenciadas.

Se recuerda que este jueves 27 de noviembre se llevará a cabo la presentación oficial de  “Tranqueras Conectadas”, una herramienta que fue diseñada e implementada desde las Direcciones de Desarrollo Agropecuario, Obras Rurales y Planificación Estratégica, que permite georreferenciar establecimientos rurales del Partido y de esa manera optimizar no sólo la comunicación, sino también la capacidad de respuesta ante cualquier tipo de eventualidad o emergencia.

La actividad tendrá lugar desde las 19 horas, en el Salón Rivadavia, con la participación de funcionarios municipales, quienes llevarán a cabo además la explicación acerca del funcionamiento de esta plataforma.

De acuerdo a lo que mencionó el Municipio, en la ocasión se realizará la entrega de las primeras chapas georreferenciadas.

Por último, se extendió la invitación a toda la comunidad: " Tranqueras Conectadas se traduce en un beneficio que alcanzará no sólo a personas que residen o trabajan en el ámbito rural".

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME