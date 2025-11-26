Este jueves se lanzará el Programa “Tranqueras Conectadas”

Se recuerda que este jueves 27 de noviembre se llevará a cabo la presentación oficial de “Tranqueras Conectadas”, una herramienta que fue diseñada e implementada desde las Direcciones de Desarrollo Agropecuario, Obras Rurales y Planificación Estratégica, que permite georreferenciar establecimientos rurales del Partido y de esa manera optimizar no sólo la comunicación, sino también la capacidad de respuesta ante cualquier tipo de eventualidad o emergencia.

La actividad tendrá lugar desde las 19 horas, en el Salón Rivadavia, con la participación de funcionarios municipales, quienes llevarán a cabo además la explicación acerca del funcionamiento de esta plataforma.

De acuerdo a lo que mencionó el Municipio, en la ocasión se realizará la entrega de las primeras chapas georreferenciadas.

Por último, se extendió la invitación a toda la comunidad: " Tranqueras Conectadas se traduce en un beneficio que alcanzará no sólo a personas que residen o trabajan en el ámbito rural".