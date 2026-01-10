Se desarrolló de manera exitosa el primer Encuentro Municipal de Natación del 2026 | Infoeme
Sabado 10 de Enero 2026 - 15:05hs
30°
Sabado 10 de Enero 2026 - 15:05hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 10 de Enero de 2026 | 14:38

Se desarrolló de manera exitosa el primer Encuentro Municipal de Natación del 2026

En la mañana de este sábado el piletón del Bioparque Municipal La Máxima fue sede del primer encuentro de natación del año, evento organizado desde la Subsecretaría de Deportes del Municipio con el objetivo de brindar un espacio de recreación pero también de promoción y acompañamiento a la disciplina. Se contó con la participación de alrededor de 200 chicos y chicas, quienes representaron a distintas colonias de verano de todo el Partido.

La actividad se inició minutos después de las 9:30 horas, con un importante marco de público, ya que la ocasión también permitió que padres, madres, familiares y amigos puedan acompañar, alentar y también ver lo aprendido en los distintos natatorios y piletas con las que cuenta Olavarría y las localidades.

Consistió en la realización de pruebas en los distintos estilos y distancias, para todas las edades.

En total concurrieron más de 180 nadadores, quienes representaron a las siguientes colonias de verano: Club Loma Negra, Mipue de Sierra Chica, Club Estudiantes, Club El Fortín, Verano Soñado (del Sindicato de Trabajadores Municipales), Sakinko, Uba Tuba de Colonia Hinojo y Afrika.

El próximo sábado 17 de enero, en mismo horario y sede se llevará a cabo el segundo y último encuentro, que ya tiene la participación confirmada de una decena de Colonias de Verano.

Desde la Subsecretaría de Deportes reiteraron la invitación y convocaron a responsables o referentes de Colonias que quieran participar con sus alumnos a que se comuniquen con los números (2284) 466724 o (2284) 227061, tanto mediante llamadas como mensajes de WhatsApp.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME