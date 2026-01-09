Con la participación de más de mil niños y adolescentes se realizó la apertura de Escuelas Abiertas de Verano

En la mañana de este viernes en el piletón del Bioparque Municipal “La Máxima” se realizó la apertura oficial de la nueva temporada del programa de Escuelas Abiertas de Verano.

La propuesta busca brindar un espacio de aprendizaje y recreación durante las vacaciones, alcanzando a más de mil niños, niñas y adolescentes de diferentes barrios de la ciudad y localidades del Partido de Olavarría.

Se trata de un programa que depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que se desarrolla a través de las Jefaturas de Educación y Consejo Escolar, en articulación con el Municipio, a través de Subsecretaría de Deportes, quien realiza el mantenimiento de espejos de agua, como así también todo lo vinculado a la contratación del servicio de transporte, guardavidas y profesores, y también con los clubes que funcionan como sede.

De la apertura participaron Federico Aguilera, el Jefe Distrital de Educación Julio Benítez, el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino y demás autoridades educativas y municipales presentes.

“Hay un gran trabajo conjunto de muchísimas personas del área de Educación, de la provincia de Buenos Aires, del Municipio, los profes, los referentes barriales, y un montón de gente que está trabajando para que ustedes hoy tengan la posibilidad de disfrutar durante todo el verano de la pileta y de diferentes actividades culturales, deportivas, recreativas y tener la posibilidad también de compartir, hacerse amigos, aprender nuevas cosas y jugar”, destacó Federico Aguilera.

“Son más de 23 instituciones educativas que están trabajando en conjunto con más de 1000 chicos en todo el partido de Olavarría. Es un gran esfuerzo que se está haciendo, así que simplemente desearles que lo disfruten, que salga todo bien y estamos a disposición para trabajar en conjunto”, agregó.

El subsecretario de Deportes del Municipio Juan Pablo Arouxet, puso en valor el trabajo articulado con el área de Educación, con los clubes y la participación del staff de profesores que permiten “iniciar una nueva temporada de Escuelas Abiertas de Verano, en un trabajo que articulamos desde el Municipio de Olavarría movilizados por la necesidad de trabajar con todos ustedes que vienen con ganas de aprender a nadar o mejorar lo aprendido. Esto sería imposible si no hacemos todo ese trabajo en conjunto y articulado. Así que, disfruten, que pasen el mejor de los veranos”.

Esta temporada contará con la disponibilidad de más de 20 sedes en distintos puntos del Partido, establecimientos en donde los chicos y chicas que integran el programa accederán además al desayuno y almuerzo. Además, serán los sitios donde saldrán y retornarán los micros que los llevarán hasta las piletas o natatorios.

Las sedes serán las siguientes: Centros de Educación Complementaria 803 (Sierra Chica), 804 (Hinojo), 805 (Sierras Bayas), Escuela Primaria 79 de Loma Negra, Escuela Primaria 30 de Espigas, Escuela Primaria 10 de Recalde, Escuela Primaria 75 de Blanca Grande, Escuela 5 de Colonia San Miguel, Escuela Primaria 59, Escuela de Educación Especial 502, Escuela de Educación Especial 504, Centro de Formación Integral, Escuela Primaria 22, Talleres Protegidos, Escuela de Educación Especial 505, Centro de Educación Física 44, Escuela Primaria 58, Escuela Primaria 55, Escuela Primaria 24, Escuela Primaria 56, Escuela Primaria 65, Centro de Educación Complementaria 802, Escuela de Educación Secundaria N° 1, Escuela Primaria 6 y Centro de Educación Complementaria 801 (turno mañana nivel inicial y primario, turno tarde nivel secundario).

Los distintos espejos de agua se encuentran distribuidos en Club Sierra Chica, Club Hinojo, Club San Martín de Sierras Bayas, Club Loma Negra, Espigas, Recalde, Blanca Grande, Balneario Colonia San Miguel, Club Racing y Bioparque Municipal La Máxima.