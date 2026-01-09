Se concretaron obras de reformas edilicias en las distintas sedes de Corim

El Municipio anunció que en el transcurso de los últimos días culminaron las obras que se llevaron a cabo en las distintas sedes de Corim, la reconocida institución local que brinda educación, pero principalmente acompañamiento a personas con discapacidad.

Los trabajos se ejecutaron en el marco del Plan Municipal de Obras para Escuelas de Educación Especial de Gestión Privada, que fue diagramado desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos y presentado meses atrás por el intendente Maximiliano Wesner.

Se trata de una inversión de más de 170 millones de pesos, que fueron destinados para responder a distintas necesidades edilicias y/o estructurales de instituciones locales de gestión privada, para seguir acompañando desde el Municipio a la inclusión en materia educativa.

“Es igualdad de derechos, de oportunidades. Queremos generar un ida y vuelta, como lo hacemos también con cada escuela pública que visitamos. Un intercambio que sin dudas se va a traducir en una mejor calidad de vida de todas las personas que transitan las instituciones”, expresó Wesner en el marco de una mesa de trabajo en el que anunció a referentes institucionales y educativos la puesta en marcha del Plan.

En ese marco, días atrás visitó las sedes que Corim posee tanto en Aramburu al 800, en el barrio Los Robles, como en Vélez Sarsfield 3028, en el micro centro de la ciudad, en las que fue recibido por integrantes de la comunidad educativa. En ambos espacios pudo recorrer y ver concluidas las distintas obras que permiten mejorar las condiciones no sólo de quienes allí concurren a estudiar o realizar diversas actividades, sino también personal docente, administrativo y auxiliar.

En la sede Aramburu 845 se llevó a cabo la construcción y vados peatonales sobre accesos, para permitir el normal y seguro egreso y traslado de personas con movilidad reducida. Además, se realizaron trabajos de pintura, impermeabilización y plomería.

En el edificio de Vélez se llevó a cabo la instalación de un alero para la colocación de media sombra en el sector del patio interno, donde además se realizaron trabajos sobre el mástil y de pintura. A la par, también se realizaron tareas de impermeabilización y pintura, como así también de puesta en valor de distintos ambientes. Vale destacar, además, las labores de reacondicionamiento y mejora de la rampa de entrada, como así también de toda la vereda.