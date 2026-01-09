Horacio Gianelli es el nuevo presidente del Círculo Médico

El Círculo Médico de Olavarría anunció a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva de la entidad, que quedó liderada por el Dr. Horacio Pedro Gianelli como presidente. El vicepresidente será el Dr. Darío Moretti.

Asimismo, el Dr. Ramiro Aramburu ejercerá como Tesorero y el Dr. Maximiliano Zuliani como secretario.

El resto de la Comisión Directiva:

Vocales titulares: Dra. María Valenza, Dr. Andrés Stratta, Dr. Francisco Aguerre, Dra. Paula López, Dr. Daniel Crocce, Dr. José Rossi y la Dra. María Celeste Borzi.

Vocales suplentes: Dra. Silvina Guanucco, Dra. Andrea Escobar y Dra. Jessica Menon.

Revisores de cuentas: Dr. Gustavo Aletti, Dra. Mónica Donadi y Dr. Javier Jaureguizar.

Revisora de cuentas suplente: Dra. María Fernandez Blanco.