Un joven de 22 años fue aprehendido cuando robaba elementos de una camioneta estacionada | Infoeme
Sabado 10 de Enero 2026 - 16:55hs
31°
Sabado 10 de Enero 2026 - 16:55hs
Olavarría
31°
Infoeme
 |  policiales
 | 
 - 10 de Enero de 2026 | 15:35

Un joven de 22 años fue aprehendido cuando robaba elementos de una camioneta estacionada

Fue trasladado a la comisaría Primera, donde permanece alojado y acusado del delito de “Robo in fraganti delito, en grado de tentativa”.

Este sábado por la madrugada se llevó a cabo la captura de un joven de 22 años, quien fue sorprendido cuando intentaba alejarse con elementos que había robado de un auto estacionado. El dispositivo que permitió su aprehensión fue llevado a cabo por personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de horas adicionales para la comuna.

La secuencia ocurrió minutos antes de las 4 de la madrugada, sobre la esquina de Cerrito y Coronel Suárez, en una secuencia que registrada en las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, un insumo que ya fue puesto a disposición de la justicia para determinar responsabilidades.

El joven tomó una piedra y con la misma rompió los cristales de una camioneta estacionada sobre esa esquina, para lograr apoderarse de diversos elementos, entre los que se encontraban una mochila, calzado y prendas de vestir.

La rápida respuesta permitió desplegar un operativo cerrojo en la zona que permitió capturar al acusado a los pocos metros de la escena y recuperar lo sustraído.

Fue trasladado a la comisaría Primera, donde permanece alojado y acusado del delito de “Robo in fraganti delito, en grado de tentativa”, con la intervención de la UFI N.º 4, de la doctora María Paula Serrano.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME