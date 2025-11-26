Este jueves habrá un corte de tránsito en Coronel Suárez y Wagner Clar

El Municipio de Olavarría informa que durante la mañana de este jueves se verá interrumpida la circulación sobre Capitán de Corbeta Diego Wagner entre Coronel Suárez y General Paz, debido a la continuidad de los trabajos enmarcados en el Plan de Obras de Contención y Protección de la barranca del arroyo Tapalqué, que son llevados a cabo desde la Dirección de Hidráulica de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

De acuerdo con lo que detalló desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el corte se iniciará a las 6 horas y se prolongará, al menos, hasta el mediodía.

Se trata de una medida preventiva para permitir la normal y segura circulación de máquinas, que desde ese lugar accederán al arroyo Tapalqué para poder trabajar sobre la parte baja de la barranca lindera al puente de calle Hornos.

En ese sentido, se continuará con la distribución y ordenamiento del hormigón de demolición que ha sido depositado en el lugar en los últimos meses, con el objetivo de aportar consistencia y rigidez al lugar.

Se apela a la colaboración de las personas que deban circular por el sector.