Comenzaron las jornadas de capacitación en RCP para personal de Colonias de Verano

En el inicio de la tarde de este miércoles, y ante un gran marco de concurrentes, se desarrolló el primer encuentro de ciclo de capacitaciones en Reanimación Cardio Pulmonar para personal que se desempeñe en Colonias de Verano o de Vacaciones. La inscripción sigue abierta para quienes quieran anotarse en las próximas jornadas.

Se invita a participar a guardavidas y profesores de educación física y, a la par, se recuerda que para la habilitación de este tipo de emprendimientos se debe contar obligatoriamente con personal capacitado en la materia.

En ese sentido, y con el objetivo de brindar a las personas interesadas la posibilidad de concurrir, se diagramó la realización de un total cinco jornadas, que se realizarán en el Centro Cultural Municipal San José, en Riobamba 2949, organizadas en conjunto desde el Consejo Administrativo de Salud, la Residencia en Emergentología, la Subsecretaría de Deportes y la Dirección de Habilitaciones.

La inscripción se realiza a través del formulario online, al que se accede haciendo click aquí, y los próximos encuentros se realizarán los siguientes días, siempre de 13 a 15 horas en el Centro Cultural Municipal San José:

-Martes 2 de diciembre

-Jueves 4 de diciembre

-Martes 9 de diciembre

-Jueves 11 de diciembre.

Se aclara que para obtener la certificación correspondiente se deberá concurrir a una sola jornada. Cada una tendrá un cupo máximo de 50 participantes.