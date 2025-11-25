Reserva AFA: Mendía jugará las “Semis” con Boca Juniors

El segundo torneo del año organizado por la Asociación del Fútbol Argentino para la División Reserva disputó una nueva instancia de Play-Off y fue con pasaje a las “Semis” para uno de los equipos con presencia local.

En la jornada del último miércoles y luego de ser convocado a la Primera División y de sumar minutos ante Tigre, Mateo Mendía volvió a jugar en la Reserva de Boca Juniors donde completó el partido de Cuartos de Final ante Instituto.

El “Xeneize” se impuso 4 a 2 en los penales ante el equipo cordobés luego de igualar 0 a 0 en el tiempo regular. El defensor olavarriense pateó el primero de los penales de la tanda y anotó.

Por otro lado, San Lorenzo se despidió tras caer 3 a 1 ante Gimnasia y Esgrima en Estancia Chica. Mateo Clemente no fue de la partida.

Además, futbolistas surgidos en Embajadores se sometieron a diferentes instancias de evaluación. Lucas Torres -categoría 2009-, Patricio Ducca -2012- y Bautista Maldonado Basques -2011- estuvieron varios días en Aldosivi donde sumaron entrenamientos y Santino Pintos y Martiniano Beron, ambos categoría 2009, pasaron días de prueba en el Club Ferro Carril Oeste.