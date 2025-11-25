Reserva AFA: Mendía jugará las “Semis” con Boca Juniors | Infoeme
Martes 25 de Noviembre 2025 - 19:41hs
11°
Martes 25 de Noviembre 2025 - 19:41hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  Inferiores AFA
 - 25 de Noviembre de 2025 | 18:31

Reserva AFA: Mendía jugará las “Semis” con Boca Juniors

El Torneo Clausura de la Copa Proyección siguió adelante en el transcurso de la última semana donde se disputaron los Cuartos de Final. Mateo Mendía, titular en Boca Juniors.

Foto: Prensa CABJ

El segundo torneo del año organizado por la Asociación del Fútbol Argentino para la División Reserva disputó una nueva instancia de Play-Off y fue con pasaje a las “Semis” para uno de los equipos con presencia local.

 

En la jornada del último miércoles y luego de ser convocado a la Primera División y de sumar minutos ante Tigre, Mateo Mendía volvió a jugar en la Reserva de Boca Juniors donde completó el partido de Cuartos de Final ante Instituto.

 

El “Xeneize” se impuso 4 a 2 en los penales ante el equipo cordobés luego de igualar 0 a 0 en el tiempo regular. El defensor olavarriense pateó el primero de los penales de la tanda y anotó.

 

Por otro lado, San Lorenzo se despidió tras caer 3 a 1 ante Gimnasia y Esgrima en Estancia Chica. Mateo Clemente no fue de la partida.

 

Además, futbolistas surgidos en Embajadores se sometieron a diferentes instancias de evaluación. Lucas Torres -categoría 2009-, Patricio Ducca -2012- y Bautista Maldonado Basques -2011- estuvieron varios días en Aldosivi donde sumaron entrenamientos y Santino Pintos y Martiniano Beron, ambos categoría 2009, pasaron días de prueba en el Club Ferro Carril Oeste.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME