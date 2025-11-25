¿Qué inmuebles subasta el Estado nacional en la Provincia de Buenos Aires?

De acuerdo al decreto 575/2025, lo recaudado ingresa directo al Tesoro Nacional, y según las bases establecidas, las ventas dejarían más de 6 millones de dólares como mínimo.
Subasta: los dos inmuebles en la ciudad de La Plata
Predio en Calle 39 entre 29 y 30
La subasta es el lunes 1 de diciembre a las 14 horas, con una base de USD 238991,60.
Se trata de un terreno de 1.200 metros cuadrados, con frente a las calles 30 y 39, actualmente tiene un único acceso por la calle 39. De acuerdo a la información de la Administración de Bienes del Estado (ABE). el inmueble -que carece de construcción- presenta vegetación y malezas, con un muro perimetral de premoldeado.
La zona se caracteriza por ser residencial, con mayoría de viviendas de uno o dos niveles.
Predio de la calle 45 entre 2 y 3
La subasta es el lunes 22 de diciembre, a las 14 horas, con una base de USD 2.445.282,90.
Es un inmueble con una edificación de tres niveles de 3.299,29 metros cuadrados, 49,16 metros semicubiertos y 1.430,18 descubiertos. En la planta baja funciona una sucursal del supermercado Vea a cuyo depósito se accede por la calle 2.
En planta baja también hay oficinas de la Delegación La Plata de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (D.I.B.A.), bajo el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IO.S.F.A.).
En el entrepiso se concentran áreas administrativas del supermercado, un comedor, vestuarios y sanitarios para el personal.
En la planta alta hay un estacionamiento para 39 vehículos, depósitos y salas de máquinas.
En Pinamar, a metros de la playa
Avenida Del Mar y avenidas De los Tritones y Eolo
La subasta está convocada para el viernes 19 de diciembre a las 10 horas, con una base de USD 3.474.216,87.
Se trata de un terreno baldío con una superficie de 7.242,85 , con vegetación natural, sin construcciones a excepción de una pequeña edificación abandonada en la esquina de Av. del Mar y Eolo.
El predio está frente a la costa, sobre la Avenida del Mar, cerca del muelle y del centro de Pinamar. (DIB)