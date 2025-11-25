Liga Pre-Federal: Pane fue figura y Santa Rosa llegó a Semifinales | Infoeme
Liga Pre-Federal: Pane fue figura y Santa Rosa llegó a Semifinales

En la noche del lunes, Santa Rosa aseguró su presencia en las Semifinales de la Liga Provincial de Entre Ríos con festejo en condición de visitante.

La Liga Pre-Federal entrerriana sigue adelante en búsqueda de su campeón en la edición 41° y fue con nuevo festejo para el equipo que cuenta con presencia olavarriense.

 

Santa Rosa derrotó 65 a 57 a Centro Juventud Sionista en Paraná y cerró la serie de Cuartos de Final por 2 a 0 para avanzar una nueva ronda en la competencia organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos.

 

En el estadio Moisés Flesler de la capital provincial, el equipo chajariense encontró en su perímetro las claves para revertir un partido que venía cuesta arriba. Mauricio Pane, con 23 puntos, fue el máximo anotador del cotejo.

 

El olavarriense además del aporte goleador sumó 3 rebotes, 1 asistencia y 1 robo en 26:50 minutos en la cancha.

 

