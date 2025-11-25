Más de 60 mil personas asistieron a la Fiesta por el 158° aniversario de Olavarría

Olavarría celebró su cumpleaños ante una multitud que se acercó al parque Helios Eseverri a disfrutar del festejo central organizado por el Municipio, a través del trabajo articulado de diversas áreas. La actividad se inició desde la mañana del lunes y se prolongó hasta la medianoche, para celebrar la llegada del martes 25, fecha fundacional de la ciudad. Más de 60 mil personas fueron parte de la fiesta.

El arribo de personas al parque Helios Eseverri no se detuvo durante toda la jornada, atraídas por las propuestas que se desplegaron en distintos sectores. Toda la comunidad pudo disfrutar del patio de comidas, que contó con la participación de decenas de instituciones, como así también emprendimientos gastronómicos y cerveceros.

A la par, también se contó con un concurrido sector de emprendedores y artesanos.

La actividad en escenario se inició alrededor de las 16 horas, donde se llevaron a cabo las presentaciones de Juan Fleitas Set Vinilos, Organismos en el aire, Red Swing, Las chinas, Salastkbron, Alta Gamma, Las piernas del teniente Dan y el DJ Agustin Senger, quien estuvo presente durante toda la jornada.

El cierre estuvo a cargo de la reconocida banda platense Los Totora, con quienes se llegó a otro de los momentos más esperados, el conteo para llegar a las 0 horas y dar la bienvenida al martes 25 de noviembre, fecha del cumpleaños 158 de Olavarría.

“Gracias por venir, por estar, por celebrar tanta historia de nuestra querida ciudad, pero también este hermoso presente. Quiero agradecer a los artesanos y emprendedores que le pusieron todo en este día, también a los puestos de comida, las instituciones, las colectividades que acompañaron, tantos privados que se sumaron y apostaron por esta fiesta. También a las bandas olavarrienses, nuestra música, nuestro talento”, expresó el intendente Maximiliano Wesner al saludar a las personas presentes.

“No quiero olvidarme del equipo de Salud, de Protección Ciudadana, de Comunicación, de Cultura. A todo el gran equipo equipo de la Muni, que lo hizo posible. Horas y días trabajando para esta hermosa fiesta, felices 158 años Olavarría”, finalizó el intendente municipal.

Vale destacar que desde el Municipio se desplegó un importante operativo preventivo y de asistencia que consistió, por un lado, con la puesta en marcha de un plan de cobertura de emergencias, que fue diagramado por el equipo de la Dirección de Emergencias del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.

Consistió en la disposición de 5 puestos, ubicados en sectores estratégicos del predio. Se realizó en articulación con Región Sanitaria IX, el Ministerio de Salud de la Provincia y firmas privadas de emergencias.

Además, se contó con la colaboración de promotores de salud y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro (Unicen).

De manera paralela, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se llevó a cabo un importante operativo en materia de seguridad vial, como así también la presencia de un puesto de monitoreo de cámaras, con dispositivos que fueron instalados especialmente para la ocasión, como por ejemplo un domo que permitió dar seguimiento desde altura al sector central de los festejos. A la par, las tareas preventivas contaron con la participación de distintas seccionales de la policía Bonaerense.

En materia preventiva y de asistencia, también se contó con la presencia de personal de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

También estuvo presente la Dirección de Género, Mujeres y Diversidad, que contó con un stand en el que no sólo se brindó asesoramiento, sino también la venta de plantines de “La Yuyera”, como así también un puesto de la coordinación de Turismo, con el detalles de los espacios y propuestas brindadas desde la Municipalidad.