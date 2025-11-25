Olavarrienses en Liga Argentina: festejos para Fornes y Macrini

La segunda categoría del básquet nacional completó una nueva jornada con partidos en las dos Conferencias y en ambas zonas, hubo festejo olavarriense.

En la Conferencia Norte tuvo lugar el primer clásico interprovincial y fue con festejo para Jujuy Básquet ante Salta Basket por 80 a 73 en un partidazo disputado en el Microestadio Delmi de Salta.

En el equipo jujeño que sumó su segundo festejo de la temporada, Francisco Fornes completó una buena labor con 17:45 minutos en la cancha donde sumó 4 puntos, 6 rebotes y 1 recupero.

Por otro lado, en el Polideportivo Islas Malvinas, Unión sumó su segundo triunfo al derrotar 81 a 74 a Pergamino Básquet haciendo valer un desgastante esfuerzo defensivo.

Mateo Macrini volvió a sumar minutos en el “Quincho” tras una leve molestia física y completó 16:23 minutos con 6 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.