Asesinan a un hombre en un campo ruta 88 e investigan si se trató de un robo

La Fiscalía Descentralizada de General Alvarado confirmó este lunes que Costa murió tras recibir varios disparos y que logró defenderse a los tiros. Los investigadores sostienen que el crimen ocurrió en el contexto de un robo, ya que faltaban dinero y algunas armas que pertenecían al hombre.
El móvil del crimen
La víctima había vendido días atrás corderos y lechones, por lo que tenía una suma no precisada de dinero en su casa. Los familiares indicaron al fiscal que ese dinero y las armas ya no estaban cuando fue hallado el cuerpo. El ataque ocurrió en una vivienda rural aislada, localizada a unos 5 kilómetros de la ruta 88 y a más de 1.000 metros de cualquier otra construcción.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, se produjo un tiroteo en el que Costa llegó a disparar para defenderse. Tras recibir más de un balazo, alcanzó a refugiarse en una pequeña habitación, donde fue hallado muerto al día siguiente. Los investigadores creen que al menos dos personas participaron del robo y posterior asesinato. (DIB)