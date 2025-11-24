Falleció Juan José Mussi, uno de los últimos "barones del Conurbano"

El intendente de Berazategui,. Estaba internado desde la semana pasada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela por un severo cuadro pulmonar que se agravó en los últimos días.

“Vecinos y vecinas, queremos informarles con profundo dolor que nuestro querido Intendente, el Dr. Juan José Mussi, falleció hoy, lunes 24 de noviembre de 2025”, se publicó en la cuenta del propio Mussi, pasadas las 15 horas.

“Hoy despedimos a un gran Intendente, pero sobre todo a un gran compañero. Un hombre que hizo de la gestión una forma concreta de transformar la vida de su pueblo. Su legado vive en cada calle, en cada barrio, en cada obra que impulsó y en cada política pública que defendió hasta su último día. En los mates, en los abrazos, en sus palabras y en su manera única de estar siempre al lado de su gente”, sigue el texto. “Su partida nos deja un dolor inmenso, pero también nos marca un camino: el de la lealtad, el de la justicia social y el de la vocación inquebrantable de trabajar por su pueblo de Berazategui y sus vecinos y vecinas”, cierra la publicación.

“Con muchísima tristeza despedimos al querido Juan José Mussi”, escribió el gobernador Axel Kicillof. “Un militante incansable, referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo. Un abrazo a sus familiares y amigos y a todos los vecinos de Berazategui. Lo vamos a extrañar”, expresó Kicillof.

El fallecimiento de Juan José Mussi

Mussi, médico clínico de profesión y figura central del peronismo bonaerense, dejó una extensa trayectoria política de casi cuatro décadas. Fue seis veces intendente de Berazategui (inició su primer mandato en 1987), ministro de Salud bonaerense durante la gestión de Eduardo Duhalde y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en la presidencia de Cristina Fernández.

A propósito, la expresidenta, quien comunicó su fallecimiento en redes sociales, lo recordó como un “gran intendente de la localidad de Berazategui; peronista de toda la vida. Fue también secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”, añadió.

"Barones del Conurbano"

La muerte de Mussi marca la despedida de uno de los últimos representantes de los llamados “barones del Conurbano”, una generación de dirigentes peronistas conocida por su prolongada permanencia en el poder de sus distritos. Esa característica llevó al escritor Jorge Asís a calificarlos, no sin razón, como “mini gobernadores”, recordó esta tarde la agencia Noticias Argentinas.

Mussi encarnó ese rol como pocos, moviéndose con habilidad dentro de las cambiantes corrientes internas del peronismo: del duhaldismo al kirchnerismo, y más recientemente en los intentos de marcar distancia de las decisiones de Cristina Fernández y la conducción de La Cámpora.

En los últimos meses volvió a mostrar esa destreza política cuando, en medio del cierre de listas, amenazó con competir por fuera de la interna entre La Cámpora y Kicillof. “Precavidos como somos presentamos por las dudas nuestra boletita corta de ‘Elijo Berazategui’. Allá hay lío, yo no me quiero meter en lío”, lanzó entonces Mussi. (DIB)