Liga Pre-Federal: “finde” con muchos locales siendo figuras

La competencia que otorga clasificaciones a la Liga Federal en las diferentes Federaciones sigue adelante con diferentes instancias y en lo que respecta a los olavarrienses, fueron grandes figuras.

En el Provincial bonaerense ya se juegan las rondas de Reclasificación en las dos Conferencias y en tres escenarios hubo presencia local.

En la noche del viernes, Racing no pudo en su excursión a Coronel Suárez e inició la serie con derrota ante Deportivo Sarmiento que tuvo a Martín Delgado como figura determinante de la noche. El pivot radicado en Olavarría completó el partido con 32 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias y 4 tapas en 45 minutos.

También fue derrota de Estudiantes en Tandil y está obligado a festejar por duplicado ante Unión y Progreso que tuvo a Sebastián Dupin con 12 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, 2 recupero y 2 tapas en 29:23 minutos y a Iván Leal sumando 14 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperos, 1 tapa en 33:06 minutos en la cancha.

Por otro lado, Banco Provincial inició los Play-Off con derrota 96 a 82 ante Sacachispas en condición de visitante. El elenco platense tuvo 7 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias de Francisco Méndez en 29:43 minutos.

Dentro de la Provincia, pero en la Región Metropolitana, Banco Nación completó la anteúltima fecha de la Zona de Grupos con victoria 95 a 54 ante CASA de Padua. Iñaki Lardapide jugó 32:40 minutos con 19 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias y 2 robos.

Además, en Entre Ríos, Santa Rosa inició una nueva ronda de eliminación en la Liga Provincial y fue con contundente triunfo ante Centro Juventud Sionista. Se impuso 87 a 56 con 22 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias de Mauricio Pane en 26:36 minutos.

Por último, Sportivo Independiente finalizó la ronda de todos contra todos en la Liga Pre-Federal de La Pampa con victoria en la noche del viernes y derrota en la noche del domingo.

En su primera presentación del fin de semana venció 116 a 48 a General Belgrano con 13:32 minutos para Nicolás Giménez donde aportó 6 puntos, 4 rebotes y 2 robos y el domingo cayó ante All Boys por 81 a 65. El pivot olavarriense completó su planilla con 23:55 minutos con 12 puntos y 3 rebotes.