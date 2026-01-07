“Los Charros” cerrarán la fiesta por el 139° aniversario de Hinojo | Infoeme
“Los Charros” cerrarán la fiesta por el 139° aniversario de Hinojo

El evento se desarrollará el domingo 18 de enero en el Parque Mitre de la localidad. Convocatoria abierta a instituciones, emprendedores y artesanos. 

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de la fiesta por el 139° aniversario de Hinojo, que se realizará el próximo domingo 18 de enero. El evento, que es organizado desde la Subsecretaría de Cultura y la Delegación Municipal, tendrá como cierre la presentación de la reconocida banda de cumbia “Los Charros”. Además, contará con la presentación en vivo de artistas locales, feria de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas.

La fiesta se desarrollará en el Parque Mitre de la localidad, desde las 19 horas. Se iniciará con el acto protocolar, que contará con la presencia de funcionarios municipales y referentes institucionales.

Desde las 19:20 comenzarán las propuestas artísticas y culturales, a la par de la habilitación del paseo de artesanos, emprendedores y patio gastronómico.

Se contará con las presentaciones en vivo del Taller Municipal de Folklore a cargo de Ana Paladini, Los de ahora, Vértigo, Alta Gamma y el cierre será a cargo de Los Charros.

A la par, se convoca a participar a instituciones, artesanos y emprendedores de la localidad. Personas y entidades de diversa índole que quieran ser parte de la celebración podrán inscribirse en la sede de la Delegación Municipal de Hinojo, ubicada sobre Basterrica 1769. Desde la misma se detalló que la modalidad será presencial, en el horario de 7 a 13 horas. Cupos limitados.

