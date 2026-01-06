Amplia propuesta de talleres para 2026 en la Biblioteca Armando Collinet

La Biblioteca Popular Armando Collinet informa a la comunidad que ya se encuentra disponible la inscripción a talleres para el año 2026. Cabe destacar que la programación cuenta con una amplia y diversa oferta cultural y educativa destinada a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

La propuesta incluye talleres de lectura, escritura, arte, idiomas, expresión y creatividad, pensados como espacios de encuentro, aprendizaje y participación. La mayoría de las actividades tendrán inicio durante los meses de marzo y abril, con duraciones variables (mensuales, trimestrales y/o anuales), según cada propuesta. Asimismo, cada taller será coordinado por profesionales con experiencia en su área, en días y horarios específicos.

Desde la institución se remarca que estas actividades forman parte del compromiso sostenido de la Biblioteca con el acceso a la cultura, la educación y la construcción de espacios colectivos de aprendizaje.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse o realizar consultas acercándose a la biblioteca -ubicada en Alsina 2659-, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 16 horas; o comunicándose al 2284 545589.