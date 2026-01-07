Dieron a conocer el cronograma completo de “Olavarría en Verano”

El Programa Municipal “Olavarría en Verano” se encuentra en marcha con innumerables propuestas culturales, artísticas, recreativas y deportivas, totalmente gratuitas, organizadas por el Municipio de Olavarría, que se desarrollarán durante todo el receso estival.

El calendario –que es resultado del trabajo articulado de distintas áreas municipales – tiene por finalidad brindar a toda la comunidad actividades para todos los gustos y edades, para seguir disfrutando de nuestra ciudad y las localidades durante todo el año.

El cronograma completo con todas las actividades se encuentra disponible en www.olavarria.gov.ar y se pude acceder a través del siguiente link, haciendo clic aquí.

Allí podrás encontrar toda la información con el detalle de las propuestas, días y horarios, y en el caso de las actividades que requieran inscripción previa, se puede completar el formulario on line, a través del sitio.

La agenda de eventos para el verano incluye distintos ciclos de música en vivo, cine, talleres, muestras, clases de danzas, visitas guiadas y diferentes actividades como yoga, ajedrez, fútbol y básquet, entre otras.

Entre las propuestas se encuentra Rock del Bicentenario, Mercado de Artistas, Música bajo las Estrellas, Verano Flúor, Tardecita de Museo, Safari Nocturno, Arte Infantil, Poesía Narrativa para Jóvenes y Adultos, Juegos Ambientales, Ciclo de Cine Argentino, El Polo y La Máxima Te Vista, y una gran variedad de actividades imperdibles para disfrutar “Olavarría en Verano”.

El programa se desarrollará en múltiples sedes municipales y espacios de la ciudad y localidades del Partido de Olavarría: Casa del Bicentenario, Centro Cultural “San José”, Museo “Dámaso Arce”, Museo “Hermanos Emiliozzi”, Museos de los Pueblos, Centro Deportivo y Recreativo “Diego A. Maradona”, Museo de las Ciencias, Bioparque “La Máxima”, Paseo Jesús Mendía, Escuela de Orfebrería, Plaza Aguado, Plaza España, por mencionar algunos.

Por último, se recuerda que además de consultar la página web del Municipio, podes encontrar información en redes sociales del Municipio, tanto Olavarría Municipio como Olavarría VA en Facebook e Instagram.