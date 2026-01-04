Este lunes llegarán los Reyes Magos a Sierras Bayas: conocé el cronograma completo de actividades

El próximo lunes 5 de enero se llevará a cabo una nueva edición de la tradicional Fiesta de Reyes Magos en Sierras Bayas, donde conjugan la ilusión, la emoción y la familia. El evento es organizado por Asociación Civil Fiesta de Reyes Magos Cristo Rey, con el acompañamiento del Municipio de Olavarría y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Todo se iniciará desde las 18:30 horas, con la apertura de la feria de artesanos y la bendición de la fiesta. Posteriormente, desde las 19 horas, se llevará a cabo la celebración de la misa en honor a los Reyes Magos.

Uno de los momentos más significativos será a partir de las 19:30, con la apertura del “Belén Viviente”, que podrá ser recorrido por todas las personas presentes. Una puesta en escena inédita y sumamente atractiva.

A las 21 horas se llevará a cabo la representación del nacimiento del niño Jesús, mientras que el momento más esperado se dará desde las 21:30 horas, con la llegada Melchor, Gaspar y Baltasar. La entrega de regalos será desde las 22 horas.

A partir de las 22:45 llegará el turno de la música en vivo, con la presentación de Vieja Minga, un show pensado para disfrutar en familia.

El cierre será a las 23:30 horas, con un show de fuegos artificiales de bajo impacto sonoro.