Liga Nacional: derrota “Celeste” en Buenos Aires

En la noche del jueves tuvo continuidad la máxima categoría del básquet nacional con derrota para uno de los equipos que cuenta con presencia olavarriense.

El “Celeste” cayó 82 a 78 ante Platense en el Microestadio de Vicente López en un partido que prometió por el presente de cada equipo y cumplió en el desarrollo con cambios de liderazgo y un final incierto.

En el equipo misionero, Bruno Sansimoni terminó el partido con 25:09 minutos en cancha con 10 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia y Agustín Brocal aportó 11 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias en 33:53.