Patín Carrera: fin del año para representantes locales del Club San José

En el velódromo de Mar del Plata se corrió la tercera y última fecha de la competencia anual y cinco deportistas de Olavarría representaron a una de las entidades locales.

Bautista Gyarmatti Álvarez, Valentina Gyarmatti Álvarez, Violetta Bustamante, Noah Farra y Ámbar Guardia completaron destacadas actuaciones y se subieron al podio.

Noah Farra, de 10 años, en su categoría Sexta Damas Federadas quedó con el 1° puesto y también fue medalla de oro para Valentina Gyarmatti Álvarez, de 8 años en “Promo” Transición.

En Quinta Federados, Bautista Gyarmatti Álvarez de once años logró el tercer puesto y en la misma divisional categoría Damas, Violetta Bustamante de 12 años fue quinta entre 12 competidoras.

Por último, Ámbar Guardia de 10 años logro el 3° puesto, en su categoría Sexta Damas Transición.