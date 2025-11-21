Patín Carrera: fin del año para representantes locales del Club San José | Infoeme
Viernes 21 de Noviembre 2025
Viernes 21 de Noviembre 2025
 |  deportes
 |  Patín Carrera
 21 de Noviembre de 2025

Patín Carrera: fin del año para representantes locales del Club San José

El pasado sábado concluyó una nueva edición de la Liga Marplatense de Patín Carrera y fue con presencia olavarriense en el Club San José.

En el velódromo de Mar del Plata se corrió la tercera y última fecha de la competencia anual y cinco deportistas de Olavarría representaron a una de las entidades locales.

 

Bautista Gyarmatti Álvarez, Valentina Gyarmatti Álvarez, Violetta Bustamante, Noah Farra y Ámbar Guardia completaron destacadas actuaciones y se subieron al podio.

 

Noah Farra, de 10 años, en su categoría Sexta Damas Federadas quedó con el 1° puesto y también fue medalla de oro para Valentina Gyarmatti Álvarez, de 8 años en “Promo” Transición.

 

En Quinta Federados, Bautista Gyarmatti Álvarez de once años logró el tercer puesto y en la misma divisional categoría Damas, Violetta Bustamante de 12 años fue quinta entre 12 competidoras.

 

 

Por último, Ámbar Guardia de 10 años logro el 3° puesto, en su categoría Sexta Damas Transición.

 

