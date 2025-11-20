Fútbol Local: Loma Negra hizo valer su ventaja y pasó de ronda

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría tiene a su octavo mejor equipo con la clasificación de Loma Negra a los Cuartos de Final.

En el estadio de Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra igualó 2 a 2 ante Hinojo y avanzó de ronda en la competencia liguista.

El “Celeste” que inició en ventaja y luego empardó las acciones tras los goles visitantes, hizo valer su mejor posición en la tabla de posiciones para asegurar su presencia en una nueva ronda de Play-Off.

En el elenco ganador, los goles fueron de Emiliano Piecenti y Alexis Guzmán, mientras que los del “Albiverde” fueron de Agustín Camplone y Mauro Olivera.