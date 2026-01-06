Matías Orlando nuevamente participó de un “Campus Sergio Hernández” | Infoeme
Martes 06 de Enero 2026
Olavarría
 |  deportes
 |  Básquet
 6 de Enero de 2026

Matías Orlando nuevamente participó de un “Campus Sergio Hernández”

El primer fin de semana del 2026, Náutico Sportivo Avellaneda recibió el primero de los “Campus Sergio Hernández” y entre los integrantes del staff se encontró Matías Orlando.

Foto: prensa Campus Sergio Hernández

Matías Orlando fue parte del staff docente que fue parte del primer campus del año dictado por Sergio “Oveja” Hernández que tuvo lugar en Rosario.

 

Más de 100 deportistas en formación participaron, entre el 2 y el 4 de enero, del campus de perfeccionamiento y formación que lidera Sergio Hernández y cuenta, como integrante del equipo con el olavarriense Matías Orlando.

 

 

El entrenador de Racing coordinó una de las tantas estaciones de perfeccionamiento que tuvo actividades según la franja etaria y se llevó a cabo por cuarto año consecutivo en Rosario.

 

El Campus contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Deporte y Turismo, reafirmando el compromiso con el deporte formativo, el trabajo conjunto con los clubes y la consolidación de Rosario como ciudad del deporte.

 

 

Además, el basquetbolista Lorenzo Larregina fue uno de los campistas y ganó una mención especial en el concurso de lanzamientos.

 

