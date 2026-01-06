Trágico incendio en un hogar de ancianos: fallecieron dos personas y hay 37 hospitalizados

Durante la noche del lunes se produjo un trágico incendio en un hogar de adultos mayores ubicado en el barrio Isaura, más precisamente en 25 de Mayo y Calle 110.

Fue tal la magnitud del siniestro que se montó un amplio operativo que contó con la participación de ocho dotaciones de Bomberos Voluntarios, más de 10 ambulancias, móviles policiales y personal de Defensa Civil.

Finalmente y luego de más de dos horas de trabajos de evacuación de los residentes mayores, se confirmaron dos personas fallecidas y 37 heridos, entre ellos se encuentran adultos mayores que residían en el lugar, trabajadores del geriátrico y bomberos.

Uno de los bomberos se encuentra en terapia intensiva. Aún se desconocen las identidades de los fallecidos ni de las personas hospitalizadas.

Entre los hospitalizados, 25 están en el Hospital Municipal, 8 permanecen en María Auxiliadora y 4 en Cemeda. Los familiares de las personas afectadas deberán comunicar al 440800 interno 9 para que les comuniquen en que centro de salud se encuentran.

Con respecto al origen del incendio se reveló que aún se desconocen las causas pero se habría originado en el primer piso del hogar. El proceso de evacuación se realizó con escaleras y tablas y contó con más de 40 personas operativas.