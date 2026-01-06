Falleció en un accidente en la Ruta 85 el padre del intendente de Saavedra

En horas de la tarde de este lunes se confirmó el fallecimiento de Carlos Alberto Nebot (74), padre del intendente del municipio de Saavedra, Matías Nebot, tras un impactante siniestro ocurrido sobre la Ruta Provincial 85.

El accidente, según informa Sudoeste BA, se produjo en el tramo que une Coronel Pringles con Tres Arroyos (en dirección a Indio Rico), a la altura del paraje "La Virginia", pasando la zona conocida como "Jauelitos".

Contra un acoplado

Nebot circulaba al mando de una camioneta Nissan Frontier en sentido hacia Coronel Pringles. Por motivos que aún son materia de investigación, el rodado impactó violentamente contra la parte trasera del acoplado de un camión cargado con cereal que circulaba en la misma dirección.

La magnitud de la colisión fue tal que la camioneta quedó incrustada en la estructura del transporte de carga, provocando incluso la rotura de la boquilla trasera del acoplado y el consecuente derrame de cereal sobre la cinta asfáltica.

Hipótesis

Cuando llegó el personal médico, ya se había constatado el deceso del conductor de la Frontier. Por su parte, el chofer del camión resultó ileso.

Si bien se espera el informe final de la Policía Científica de Coronel Suárez, una de las hipótesis preliminares indica que el camión podría haber estado subiendo a la ruta desde un camino vecinal o circulando a muy baja velocidad al momento del alcance.

Debido a la gravedad del hecho, se procedió al corte total de la ruta para permitir el trabajo de los servicios de emergencia. En el operativo participaron: Bomberos Voluntarios de Coronel Pringles; Personal de Salud del Hospital Municipal de Pringles; Guardia Urbana y Policía Comunal. Ayudantía Fiscal de Coronel Pringles, que instruye actuaciones caratuladas preventivamente como "homicidio culposo". (DIB)