Ferro se ilusiona con agrandar el “De la Vega”

Ferro busca volver a ser a lo que fue en tiempos no tan lejanos y con miras a brindar mejores posibilidades, intenta agrandar el “De la Vega”.

El equipo de trabajo del básquet “Carbonero” se hizo cargo del lanzamiento del bono contribución, pero la ampliación del espacio será beneficioso para toda la entidad.

“Construyamos juntos” es una iniciativa que busca la solidaridad olavarriense para iniciar con la obra de ampliar el gimnasio que, en su primera parte, abarcaría la construcción del techo del nuevo espacio.

Ilusionados con la concreción del espacio, la dirigencia espera poder contar con el renovado espacio en el 2026. Aquellas personas que deseen colaborar deberán abonar el bono y enviar el comprobante de pago al 2284-602314.