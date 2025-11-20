Hockey: “finde” movidito para los planteles “albinegros”

El hockey de Estudiantes sigue adelante con sus competencias oficiales y completó varias instancias de definición.

En la jornada del último sábado, en Tandil, y con UNCAS como sede, el equipo Sub19 Damas de Estudiantes logró un triunfo decisivo que le permitió acceder a la final del Torneo de la Federación Tandilense.

También en Tandil y en el pasado se presentó la Intermedia Femenina que cayó ante Los Cardos en la continuidad del certamen local.

Dentro de las presentaciones de Damas, también jugó el equipo Máster. En condición de local, el "albinegro" se subió al podio en el Torneo que organiza la Asociación Azuleña.

Por último, la cancha sintética del Parque Guerrero recibió los Play-Off de la Sub19 masculina donde Estudiantes fue protagonista con un triunfo en Semifinales y derrota por penales en la Final.

A pesar del resultado adevrso en la Final, Estudiantes disputará la final anual.

Los resultados:

Sub19 Damas:

CAE 3 (Mercedes Oliveri, Emiliana Martínez Amoroso y Ema Ramírez) –2 Remo

Intermedia:

Los Cardos 3 - 2 (Victoria Meira) CAE

Máster:

CAE 2 (Lucrecia González Sabato y Luna Orioli) –1 Cazadores (Tres Arroyos)

Sub19 Caballeros:

CAE 2 (Emilia Martínez Amoroso y Francisco Amoroso Alcaza) - 1 Remo

CAE 3 (Victoria Meira -2-, Gino Arcumano) (2) - 3 (3) MDQ

