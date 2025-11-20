Hockey: “finde” movidito para los planteles “albinegros” | Infoeme
Jueves 20 de Noviembre 2025 - 16:33hs
16°
Jueves 20 de Noviembre 2025 - 16:33hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  Hockey
 - 20 de Noviembre de 2025 | 15:35

Hockey: “finde” movidito para los planteles “albinegros”

Varios planteles del Club Estudiantes tuvieron actividad definitoria el pasado fin de semana.

El hockey de Estudiantes sigue adelante con sus competencias oficiales y completó varias instancias de definición.

 

En la jornada del último sábado, en Tandil, y con UNCAS como sede, el equipo Sub19 Damas de Estudiantes logró un triunfo decisivo que le permitió acceder a la final del Torneo de la Federación Tandilense.

 

También en Tandil y en el pasado se presentó la Intermedia Femenina que cayó ante Los Cardos en la continuidad del certamen local.

 

Dentro de las presentaciones de Damas, también jugó el equipo Máster. En condición de local, el "albinegro" se subió al podio en el Torneo que organiza la Asociación Azuleña.

 

Por último, la cancha sintética del Parque Guerrero recibió los Play-Off de la Sub19 masculina donde Estudiantes fue protagonista con un triunfo en Semifinales y derrota por penales en la Final.

 

A pesar del resultado adevrso en la Final, Estudiantes disputará la final anual.

 

Los resultados:

Sub19 Damas:

CAE 3 (Mercedes Oliveri, Emiliana Martínez Amoroso y Ema Ramírez) –2 Remo

Intermedia:

Los Cardos 3 - 2 (Victoria Meira) CAE

Máster:

CAE 2 (Lucrecia González Sabato y Luna Orioli) –1  Cazadores (Tres Arroyos)

Sub19 Caballeros:

CAE 2 (Emilia Martínez Amoroso y Francisco Amoroso Alcaza) - 1 Remo

CAE 3 (Victoria Meira -2-, Gino Arcumano) (2) - 3 (3) MDQ

 

Fuente: prensa CAE

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME