Vaso en mano y 1.28 g/l: el Ministerio de Transporte frenó situación límite

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci, intervino en un hecho registrado en el km 41 del Acceso Oeste, mientras se desarrollaba un Operativo de Control Vial en el peaje Ituzaingó.

A pedido de la Policía, los agentes acudieron al lugar donde un conductor circulaba realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo a otros usuarios de la ruta. Al momento de la intervención, se constató además la presencia de un vaso dentro del vehículo, lo que reforzó las sospechas de conducción bajo los efectos del alcohol.

El personal de Seguridad Vial efectuó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1.28 g/l, según quedó registrado en el dispositivo oficial utilizado por el Ministerio. Este valor supera ampliamente el máximo permitido por la normativa provincial y constituye una infracción gravísima.

En cumplimiento del protocolo correspondiente, el vehículo fue inmediatamente secuestrado y se labraron las actuaciones junto a las fuerzas policiales.