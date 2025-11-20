Golf: con mucha presencia pasó otra fecha del Ranking

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un nuevo Medal Play 9 hoyos reservado para tres categorías.

Varios golfistas se acercaron a disputar el tradicional Medal Play semanal que suma puntos al Ranking “Destino Global”, que disputa sus últimas fechas.

Los resultados:

Hasta 13:

1°: Martiniano Díaz Oviedo con 31 golpes

2°: Iván Recabarren con 33 golpes

3°: Adolfo Mosescu con 33 golpes

De 14 a 24:

1°: Guillermo López con 32 golpes

2°: Alberto Belachur con 33 golpes

3°: Julio Escalada con 33 golpes

De 25 al Máximo:

1°: Rubén Dattoli con 28 golpes

2°: Ricardo Tresarrieu con 31 golpes

3°: Ricardo De Beláustegui con 33 golpes

La actividad continuará este “finde” largo con doble jornada, primero el sábado se disputará el Torneo “Dinámica” y el lunes el Torneo “Gino”. Ambos en la modalidad Medal Play 18 hoyos.

Fuente: prensa CAE