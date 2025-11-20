Detuvieron a un hombre por dos hechos de robo con arma de fuego | Infoeme
Detuvieron a un hombre por dos hechos de robo con arma de fuego

Los delitos habían sido cometidos el mismo día en un polirrubro y una estación de gas.

El personal de la Sub DDI de Olavarría en conjunto con la Subcomisaría de Hinojo detuvo a un hombre que cometió dos hechos de robo calificado por el uso de arma de fuego.

Los delitos fueron cometidos el mismo día en un polirrubro y una estación de gas ubicadas en la zona urbana de Olavarría.

La detención se produjo dentro del nosocomio de Hinojo luego de tareas investigativas encubiertas realizadas semanas atrás. La orden fue emitida por el Juzgado de Garantías Nº 1 a cargo de la doctora Fabiana San Román.

El detenido fue trasladado a la sede de la Sub DDI y quedó a la espera de un cupo para ser alojado en Unidad Penitenciaria correspondiente.

